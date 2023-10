‘Heldin van Israël’: Inbal Lieberman (25) lokte tientallen Hamas-terroristen in de val en voorkwam bloedbad in kibboets

De 25-jarige Inbal Lieberman wordt geprezen als heldin van de Israëlische natie, omdat zij als veiligheidscoördinator van kibboets Nir Am razendsnel reageerde op een terroristische aanval van Hamas. Ze bracht de bewoners in veiligheid en deelde wapens uit aan haar team. Hierdoor zijn er geen burgers omgekomen in Nir Am.

De kleine gemeenschap ligt vlakbij de grens met de Gazastrook. Lieberman nam de functie van veiligheidscoördinator in december 2022 over van haar oom, en is de eerste vrouw in Israël die deze functie bekleedt. Ze is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kibboets en moet in noodsituaties proberen stand te houden tot het leger of de politie arriveert.

“Terroristen probeerden blijkbaar in te breken in een grote kippenboerderij in de buurt van Nir Am, mogelijk omdat ze het hek ervan verwarden met dat van de kibboets”, legt Liebermans oom, Ami Rabin, uit aan The Times of Israel. “Ze was een van de eersten in het hele land die begreep wat er aan de hand was. Ze rende als een bezetene van huis tot huis”, vertelt Rabin.

Nadat alle vrouwen en kinderen in de schuilkelders zaten, deelde ze wapens uit aan het responsteam en dirigeerde hen naar strategische plekken. Hamas-strijders liepen in een hinderlaag. Later werden er 25 lichamen geteld bij de ingang van de kibboets.

De bewoners van de kibboets zijn geëvacueerd; Lieberman verblijft momenteel in een hotel in Tel Aviv. De lokale burgemeester Ron Huldai prijst haar om haar koelbloedige acties. “Inbal is een heldin”, schrijft hij op Facebook. “Dankzij haar koelbloedigheid en heldenmoed zijn de bewoners van de kibboets ongedeerd gebleven.”