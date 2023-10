20-jarige ‘kankerpatiënte’ haalde 40.000 dollar op. Kanker heeft ze niet

Maddison Russ0 (20) had niet een soort kanker, ze had er twee. Eerst werd ze getroffen door alvleesklierkanker en toen kwam daar leukemie bij. 'Wat echt moeilijk is is dat ik dacht dat ik best vooruitgang boekte met mijn andere kanker, en nu lijkt alles weer bergafwaarts te gaan', schreef Madison toen ze haar geldinzameling begon.

En zoveel leed voor een jonge vrouw leverde geld op. De teller stopte bij 40.000 dollar. Toen ontdekte de politie dat Russo niks mankeerde.

Vorige week kwam haar vonnis: een lange voorwaardelijke straf en de verplichting de 40.000 dollar terug te betalen.

Les: geloof niet ieder zielig verhaal.