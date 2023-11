CBS: Meer dan de helft van alle stemgerechtigden is ouder dan 50

Er mogen komende woensdag 13,3 miljoen Nederlandse inwoners stemmen, dat komt neer op 91 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder. Hiervan is 54 procent ouder dan 50 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op haar website. Ter vergelijking: in 1977 was 36 procent van de kiezers 50 jaar of ouder.

In de gemeente Bergen (NH) en Laren is het aandeel stemgerechtigde 50-plussers het grootst. Ook Vaals, Mook en Middelaar en Gulpen-Wittem in Limburg huisvesten naar verhouding veel ouderen. De gemeente Utrecht heeft met 35 procent het kleinste deel kiesgerechtigden van 50 jaar of ouder, gevolgd door Urk.

Bijna een half miljoen jongeren mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Er zijn ongeveer 130.000 jongeren die nog geen 18 jaar waren bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar, maar wel op 22 november. Een kwart van de mensen die mogen stemmen is jonger dan 35 jaar.

In studentensteden zoals Groningen en Utrecht (beide 41 procent) is dit percentage het grootst. Daarna volgen Leiden, Wageningen en Delft met elk ruim 38 procent kiezers jonger dan 35 jaar. In de gemeente Laren is de groep kiesgerechtigde inwoners jonger dan 35 jaar het kleinst (12 procent).

Op de CBS-site is een mooi interactief overzicht gemaakt van de leeftijd van de kiesgerechtigde bevolking per gemeente.