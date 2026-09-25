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49.000 reizigers hadden last van spoorblokkade XR, meldt Bertram

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 16:54
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DEN HAAG (ANP) - De spoorblokkade door klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal raakte ongeveer 49.000 reizigers, meldt staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur) op basis van een inschatting door de NS. De directe kosten bedragen zeker 100.000 euro. Het gaat daarbij om schade voor ProRail, kosten voor extra beveiliging en inkomsten die de NS misliep.
Het bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft de CDA-staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn ook bredere gevolgen zoals ontregeling van het spoor en inzet van hulpdiensten die moeilijker in geld uit te drukken zijn. Ze denkt ook dat herhaalde verstoringen het vertrouwen in het openbaar vervoer kunnen aantasten. "Daarmee is het genoemde bedrag slechts een vertaling van een deel van de daadwerkelijke gevolgen van spoorbezettingen."
De actievoerders stapten op 23 mei meerdere sporen op en werden na een halfuur weggehaald. De politie hield 27 actievoerders aan. Bertram noemde de actie toen ook al "heel kwalijk".
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