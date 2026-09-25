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Megahack: honderdduizenden klanten en medewerkers van boodschappendienst Flink afgeperst

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 25 september 2026 om 16:36
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Cybercriminelen benaderen momenteel klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken. Dat gebeurt nadat de flitsbezorger is getroffen door een datalek, bevestigt Flink na berichtgeving door de NOS.
"Onbevoegden" hebben toegang gehad tot gegevens in een van de interne systemen van het bedrijf, aldus Flink. De flitsbezorger meldt niet om wat voor data het gaat. Wachtwoorden, betaalgegevens, bankrekeninggegevens en betaalkaartgegevens zijn volgens Flink niet getroffen.

1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers afgeperst

De bezorger meldt in de verklaring niet welke gegevens wel zijn buitgemaakt en van hoeveel mensen. De NOS meldde dat het mogelijk om naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummers en bestelgeschiedenis gaat en dat de hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers in handen te hebben.
Het gaat om een bedrag van circa 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. Klanten en medewerkers hebben tot 2 oktober om te betalen.
"Het past wel in een trend", zegt Pim Takkenberg van beveiligingsbedrijf Northwave, die door ransomware getroffen organisaties bijstaat. Hij wijst erop dat de criminele hackersgroep Shinyhunters eerder universiteiten afperste die klant waren bij een gehackt softwareplatform. "Maar dat individuele consumenten worden benaderd, heb ik nog niet eerder gezien", zegt Takkenberg.

Zeer serieus incident

Mensen die door de hackers zijn benaderd, worden door Flink "dringend" geadviseerd om niet te reageren en niet te betalen. Flink zegt het incident "zeer serieus" te nemen en dat de betreffende toegang "direct" is geblokkeerd.
Het bedrijf laat weten aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en dat samen met externe experts een "uitgebreid" onderzoek is gestart. Ook heeft Flink de privacytoezichthouders op de hoogte gesteld en aangifte gedaan.
Verder meldt de flitsbezorger dat het beschermen van klanten en medewerkers en hun data en het informeren van alle mogelijke gedupeerden de "eerste prioriteit" is. "Om het onderzoek van de autoriteiten niet te belemmeren, kunnen we op dit moment geen verdere details delen", stelt Flink.
Bron: NOS

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