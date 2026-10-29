5 verdachten TEFAF-roof op lijst meest gezochte voortvluchtigen

MAASTRICHT (ANP) - Vier mannen en een vrouw uit Servië die worden verdacht van betrokkenheid bij de miljoenenroof op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht zijn donderdag toegevoegd aan de Europese lijst van de meest gezochte voortvluchtigen. Het gaat om Aleksandar Cenic (50), Aleksandar Stojiljkovic (50), Dusko Dimitrijevic (50), Bratislav Stojanovic (41) en Ninoslava Jovic (41).

De politie vermoedt dat de vijf Serviërs, die nu ook op de Nationale Opsporingslijst staan, zich bevinden in Servië. Dit land levert haar eigen inwoners niet uit. Daarom hoopt de politie dat de verdachten kunnen worden aangehouden als ze een ander land bezoeken.

Op 28 juni 2022 werden bij de roof op de kunstbeurs kostbare juwelen gestolen. Inmiddels is achterhaald waar drie van de gestolen diamanten zich bevinden. Begin dit jaar dook een diamant in Botswana op. Eerder dook een diamant op in Hongkong, en één in Israël.

20.000 euro

In het onderzoek kwam naar voren dat in maart 2020 geprobeerd is een roof te plegen op dezelfde kunstbeurs. "In ieder geval één van de vijf verdachten is te linken aan deze poging", aldus de politie. Informatie hierover kwam via berichten uit de versleutelde communicatiedienst Sky-ECC. In 2021 slaagden opsporingsdiensten erin toegang te krijgen tot miljoenen berichten van criminele organisaties.

Volgens de officier van justitie heeft het onderzoek naar de roof lang geduurd, onder meer doordat werd samengewerkt met andere landen. De hoop is dat de internationale signalering van de verdachten gaat leiden tot tips en uiteindelijk tot aanhoudingen. "Natuurlijk zien wij deze verdachten graag achter slot en grendel en hopelijk lukt dat ook nog een keer."

Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van een of meerdere verdachten.