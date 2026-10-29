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Zedenverdachte Jan B. schrijft 900 pagina's handgeschreven tekst

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Jan B. (67) uit Almere, de verdachte in een zedenzaak met zeker veertien kinderen, heeft tijdens zijn voorarrest in de gevangenis een handgeschreven tekst van negenhonderd pagina's geschreven. Over de inhoud daarvan is donderdag in de rechtbank in Amsterdam verder niets medegedeeld.
De handgeschreven verklaringen van de zedenverdachte kwamen aan de orde tijdens een vierde inleidende zitting, in aanwezigheid van ouders van de jonge slachtoffers en hun advocaten. De voorzitter van de rechtbank liet daarbij doorschemeren dat niet alles even goed leesbaar is wat B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker in Huizen, aan het papier heeft toevertrouwd.
B. was niet aanwezig. Hij verblijft nog een week in het Pieter Baan Centrum voor observatie. De onderzoekers hebben daarna nog vier tot zes weken nodig om een rapport te schrijven. Mogelijk komen de conclusies van de psychiater en psycholoog aan de orde op de volgende zitting op 26 januari. De rechtbank probeert de zaak voor de zomer van volgend jaar inhoudelijk te behandelen. "Dit is een zaak die niet langer kan blijven liggen", zei de rechtbankvoorzitter.
Kinderdagverblijf
B. werd in november vorig jaar aangehouden. Dit gebeurde aanvankelijk op verdenking van een poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij bij meerdere kinderen afbeeldingen hebben gemaakt van het misbruik.
Hij wordt na zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum opnieuw verhoord door de politie.
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