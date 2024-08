50 jaar cel voor kartelleden in Mexico om moord op migranten

MATAMOROS (ANP/DPA) - In Mexico zijn elf kartelleden elk veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf voor de moord op 122 mensen in 2011. De slachtoffers, velen van hen migranten op weg naar de Amerikaanse grens, werden uit de bussen gehaald waarin ze reisden in de noordwestelijke staat Tamaulipas. Hun lichamen werden later gevonden in massagraven in de stad San Fernando, meldt het kantoor van de procureur-generaal.

Volgens mediaberichten is Martin Omar Estrada Luna 'El Kilo', het toenmalige regionale hoofd van het Los Zetas-kartel en het vermeende brein achter de moorden, een van de veroordeelden. Estrada werd in april 2011 gearresteerd nadat talloze lijken waren ontdekt in massagraven. In 2010 werden 72 migranten dood aangetroffen op een ranch in de regio. Volgens overlevenden werden de slachtoffers gedood omdat ze weigerden voor het drugskartel te werken.

De groep Los Zetas werd opgericht door voormalige elitesoldaten en diende aanvankelijk als de gewapende vleugel van het ooit invloedrijke en nu gefragmenteerde Golfkartel (Cártel del Golfo) in Tamaulipas. Later werd Los Zetas een onafhankelijk kartel. Na de arrestatie van haar belangrijkste leiders verloor ook deze bende invloed.