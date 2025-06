50.000 kippen omgekomen door grote brand in Limburgse Heibloem

HEIBLOEM (ANP) - Door de grote brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag uitbrak bij een kippenhouderij in het Limburgse Heibloem zijn 50.000 kippen omgekomen. Dat meldt de veiligheidsregio.

De brand brak even na 04.30 uur uit in een loods aan de Meijelseweg in het dorp. De vlammen sloegen vervolgens over naar een naastgelegen kippenstal met 300.000 kippen. De loods en de stal zijn verloren gegaan. De brandweer is zaterdagochtend nog bezig met blussen.

Door de brand zijn deeltjes van zonnepanelen terechtgekomen tussen Heibloem en recreatiepark De Leistert. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor grazende dieren. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in het gebied wonen om hun vee uit voorzorg binnen te halen. Recreanten mogen volgens een woordvoerder zaterdag gewoon in het gebied komen.