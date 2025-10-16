50PLUS-voorman Struijs: tekort mag oplopen om NAVO-norm te halen

DEN HAAG (ANP) - Wat 50PLUS betreft, mag het volgende kabinet het begrotingstekort "voorzichtig" laten oplopen om de extra uitgaven aan defensie te kunnen betalen die nodig zijn om op termijn te voldoen aan de nieuwe NAVO-norm. Dat heeft lijsttrekker Jan Struijs gezegd in het radioprogramma Sven op 1.

Het Nederlandse begrotingstekort voldoet nu ruimschoots aan de Europese norm, maar loopt bij ongewijzigd beleid de komende jaren wel op tot dicht bij de bovengrens. 50PLUS wil daar niet al te veel aan "sleutelen", benadrukte Struijs. "Maar we zijn wel het braafste jongetje zo onderhand van de klas." Het is volgens de partij een knop waar voorzichtig aan gedraaid kan worden.

50PLUS wil in ieder geval niet bezuinigen op de zorg, en zeker niet op de AOW. De ouderenpartij heeft de plannen uit haar verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). De effecten op de economie, koopkracht en overheidsfinanciën zijn dus niet onafhankelijk becijferd.