Grieks parlement stemt in met toestaan 13-urige werkdag

ATHENE (ANP/AFP/RTR) - Het Griekse parlement heeft donderdag een omstreden wetsvoorstel van de regering goedgekeurd dat in uitzonderlijke omstandigheden werkdagen van dertien uur toestaat. Het voorstel kreeg eerder kritiek van vakbonden en oppositiepartijen.

Parlementariërs hebben twee dagen over het wetsvoorstel gedebatteerd. Volgens de conservatieve regering zijn de plannen gericht op het flexibeler en effectiever maken van de arbeidsmarkt. De verlengde werkdag kan maximaal 37 dagen per jaar worden toegepast en het wetsvoorstel beschermt werknemers tegen ontslag als zij weigeren overuren te maken.

Dinsdag legden Grieken voor de tweede keer deze maand het werk neer uit protest tegen de plannen. Vakbonden vrezen dat werknemers hun onderhandelingskracht verliezen in een land waar zwartwerk voorkomt en de gemiddelde lonen lager zijn dan in andere EU-landen. Oppositiepartijen vinden de hervormingen achterhaald en niet in lijn met de Europabrede trend van het verminderen van werkuren.