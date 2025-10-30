50PLUS ziet kans om invloed uit te oefenen bij nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Martin van Rooijen ziet kansen voor 50PLUS om invloed uit te oefenen op het volgende kabinet. Het Eerste Kamerlid van de partij vertelde donderdagochtend tijdens een fractiebijeenkomst dat hij heeft gezien dat sommige kabinetscombinaties in de Eerste Kamer één of twee zetels tekortkomen. Dat maakt 50PLUS volgens hem ook in de Tweede Kamer invloedrijk.

"Als jullie in de Tweede Kamer niet steunen wat 50PLUS wil, dan kun je de steun vergeten - zo werkt dat", zei de senator. Jan Struijs, lijsttrekker voor de Tweede Kamer, ziet aanknopingspunten "met alles wat rond het midden beweegt; die benaderen ons ook al". Struijs geeft aan dat partijen die niet op de "extreme flanken" zitten, met 50PLUS kunnen praten.

50PLUS maakt waarschijnlijk met twee zetels zijn rentree in de Tweede Kamer, nadat de partij in 2023 geen zetel had behaald. In de Eerste Kamer heeft 50PLUS momenteel één zetel.