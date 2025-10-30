ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

50PLUS ziet kans om invloed uit te oefenen bij nieuw kabinet

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:38
anp301025158 1
DEN HAAG (ANP) - Martin van Rooijen ziet kansen voor 50PLUS om invloed uit te oefenen op het volgende kabinet. Het Eerste Kamerlid van de partij vertelde donderdagochtend tijdens een fractiebijeenkomst dat hij heeft gezien dat sommige kabinetscombinaties in de Eerste Kamer één of twee zetels tekortkomen. Dat maakt 50PLUS volgens hem ook in de Tweede Kamer invloedrijk.
"Als jullie in de Tweede Kamer niet steunen wat 50PLUS wil, dan kun je de steun vergeten - zo werkt dat", zei de senator. Jan Struijs, lijsttrekker voor de Tweede Kamer, ziet aanknopingspunten "met alles wat rond het midden beweegt; die benaderen ons ook al". Struijs geeft aan dat partijen die niet op de "extreme flanken" zitten, met 50PLUS kunnen praten.
50PLUS maakt waarschijnlijk met twee zetels zijn rentree in de Tweede Kamer, nadat de partij in 2023 geen zetel had behaald. In de Eerste Kamer heeft 50PLUS momenteel één zetel.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Loading