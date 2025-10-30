Eerdmans heeft liever een goede dan een snelle formatie

DEN HAAG (ANP) - Liever een goede dan een snelle formatie, vindt Joost Eerdmans (JA21). Bij een fractiebijeenkomst na de verkiezingen zei hij: "Ik denk dat Nederland liever een stabiel kabinet heeft over een X aantal maanden dan een rommelig kabinet voor de kerst."

Eerdmans memoreerde de "chaos" van de afgelopen periode. "Dan moet je toch vaststellen dat we een paar extra dagen, weken of misschien maanden moeten uittrekken om het stabiel te houden."

"Onze papieren zijn duidelijk", zei Eerdmans. Hij ziet "behoorlijke overeenkomsten" met sommige partijen. "Dus we kunnen zeker zakendoen." Breekpunten heeft hij niet.