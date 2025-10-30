ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans heeft liever een goede dan een snelle formatie

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:39
anp301025159 1
DEN HAAG (ANP) - Liever een goede dan een snelle formatie, vindt Joost Eerdmans (JA21). Bij een fractiebijeenkomst na de verkiezingen zei hij: "Ik denk dat Nederland liever een stabiel kabinet heeft over een X aantal maanden dan een rommelig kabinet voor de kerst."
Eerdmans memoreerde de "chaos" van de afgelopen periode. "Dan moet je toch vaststellen dat we een paar extra dagen, weken of misschien maanden moeten uittrekken om het stabiel te houden."
"Onze papieren zijn duidelijk", zei Eerdmans. Hij ziet "behoorlijke overeenkomsten" met sommige partijen. "Dus we kunnen zeker zakendoen." Breekpunten heeft hij niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Loading