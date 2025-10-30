Jetten: wachten op definitieve uitslag voor verkenning

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten wil dat de grootste partij het initiatief neemt voor de verkenningsfase voor een nieuw kabinet. "Het is ontzettend spannend en we wachten de komende uren en misschien wel dagen af om de definitieve uitslag te weten", zei hij donderdag voor aanvang van zijn fractievergadering.

Jetten werd met applaus en taart onthaald. Zijn partij ligt momenteel nek-aan-nek met de PVV om de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Aanvankelijk leek het er op basis van de eerste exitpolls op dat D66 de grootste was, maar de partijen liggen inmiddels dicht bij elkaar.

D66 haalt in de laatste voorlopige prognose 26 zetels, 17 meer dan in 2023. Ook de PVV staat nu op 26 zetels.