Justitie denkt dat roof uit Louvre werk was van kleine criminelen

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De spectaculaire roof van Franse kroonjuwelen uit het Parijse museum het Louvre vorige maand was het werk van kleine criminelen en niet van zwaargewichten uit de georganiseerde misdaad. De Parijse openbaar aanklager Laure Beccuau heeft dit tijdens het onderzoek naar de diefstal gezegd.

Vlak na de opening van het museum op zondag 19 oktober drongen twee dieven vanaf de straat met behulp van een ladderlift de monumentale Apollo-galerij binnen, vernielden vitrines en maakten juwelen van historisch onschatbare waarde buit. Twee medeplichtigen wachtten beneden op straat aan een kade langs de rivier de Seine.

De politie gaat ervan uit dat drie van deze vier daders nu zijn gepakt. Ze komen uit noordelijke buitenwijken van Parijs. Beccuau erkent dat het "geen alledaagse criminaliteit was", maar het wijst niet op topfiguren en gangsters uit de georganiseerde misdaad.

De vierde hoofdverdachte is net als de buit nog spoorloos.