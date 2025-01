68 gewonden door trambotsing in Straatsburg

STRAATSBURG (ANP/AFP) - Bij de botsing tussen twee trams bij het drukke station van Straatsburg zijn zaterdag 68 mensen gewond geraakt, meldt het bestuur van het departement. Ongeveer honderd inzittenden bleven ongedeerd. Justitie heeft na een eerste onderzoek uitgesloten dat sprake was van een bewuste actie.

Het ongeluk gebeurde in een tunnel bij het treinstation. Een tram was door grote drukte stil komen te staan op een helling en rolde vervolgens achteruit naar beneden, waar hij op het andere voertuig klapte. In beide trams zaten tientallen mensen. Zaterdag sprak de brandweer van hoofdwonden, gebroken sleutelbenen en verrekte knieën. Volgens de hulpdiensten had het nog veel slechter kunnen aflopen.

Hoewel volgens de openbaar aanklagers van opzet geen sprake was, wordt wel gekeken of er sprake was van strafbare feiten, bijvoorbeeld door nalatigheid. Volgens het trambedrijf zijn de twee trambestuurders "zeer geschokt" maar ongedeerd.

Het treinstation van Straatsburg is een van de drukste van Frankrijk. Het tramverkeer rond het station ligt voorlopig stil.