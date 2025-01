Sanders na vijfde dagzege steviger aan kop in Dakar Rally

AL DUWADIMI (ANP) - De Australiër Daniel Sanders heeft zijn leidende positie in de Dakar Rally bij de motoren verstevigd. De fabrieksrijder van KTM won in de woestijn van Saudi-Arabië de zevende etappe, een proef over 412 kilometer met start en finish in Al Duwadimi. Hij kwam met een voorsprong van 3.47 minuten op de Spanjaard Tosha Schareina (Honda) over de finish. De derde plaats was voor de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) op 5.27.

Sanders boekte al zijn vijfde dagsucces in deze rally. In het algemeen klassement heeft de Australiër meer dan een kwartier (15.33) voorsprong op Schareina.

De Amerikaan Ricky Brabec, een jaar geleden de winnaar bij de motoren, verspeelde tien minuten en raakte verder achterop in de stand. De fabrieksrijder van Honda staat vierde op meer dan een halfuur.