Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

Eva Jinek is - ze zegt het zelf - zonder make-up en gehaaid kapsel een ander mens.

‘Hebben jullie er wel eens over nagedacht hoe een tv-programma eruit zou zien als er geen kappers waren? Een latenightshow als er niemand was om de make-up en het haar te doen? Neem mijn eigen geval. Ik word elke dag met mezelf wakker, en dat is niet met een hoofd dat zo op tv kan. Zonder de kapper en visagie was die carrière er niet. Dat kan ik jullie beloven. Ik heb het geluk te worden verzorgd door een goed team.’ Dat zei ze een aantal jaren geleden tegen een bijeenkomst van kappers en visagiste, volgens Privé. ‘Pas als je er niet meer over hoeft na te denken of je er goed uitziet of niet, kun je jezelf zijn.'

’‘Ik maak altijd de grap dat dat de enige reden is dat ik presentator ben geworden, omdat mijn haar dan wordt gedaan en ik word opgemaakt. Iedereen lacht dan altijd, omdat ze denken dat het een grap is, maar dat is niet zo. Geloof mij maar.’