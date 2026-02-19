ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Emotionele Nuis heeft gedroomd van podiumplek op 1500 meter

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 18:53
anp190226207 1
MILAAN (ANP) - Kjeld Nuis heeft gedroomd van een podiumplek op de 1500 meter. Dat zei hij na zijn bronzen race in een emotioneel interview met de NOS. "Het voelde alsof ik gewonnen had", zei Nuis. "Vanaf meter één verliep het precies zoals ik wilde."
De tweevoudig olympisch kampioen verloor in zijn laatste olympische race in een direct duel van de nieuwe olympisch kampioen, Ning Zhongyan uit China. Nuis zei achteraf "zwaar onder de indruk" te zijn van de Chinees: "Echt een fantastische rit van hem."
De Amerikaanse topfavoriet Jordan Stolz moest genoegen nemen met zilver, hij was een tiende sneller dan Nuis. "Ik wilde een plak en ik wilde op dat podium, of het nou zilver of brons is", zei Nuis. Met twee gouden en een bronzen medaille is Nuis de succesvolste mannelijke schaatser aller tijden op de olympische 1500 meter.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading