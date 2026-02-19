Emotionele Nuis heeft gedroomd van podiumplek op 1500 meter

MILAAN (ANP) - Kjeld Nuis heeft gedroomd van een podiumplek op de 1500 meter. Dat zei hij na zijn bronzen race in een emotioneel interview met de NOS. "Het voelde alsof ik gewonnen had", zei Nuis. "Vanaf meter één verliep het precies zoals ik wilde."

De tweevoudig olympisch kampioen verloor in zijn laatste olympische race in een direct duel van de nieuwe olympisch kampioen, Ning Zhongyan uit China. Nuis zei achteraf "zwaar onder de indruk" te zijn van de Chinees: "Echt een fantastische rit van hem."

De Amerikaanse topfavoriet Jordan Stolz moest genoegen nemen met zilver, hij was een tiende sneller dan Nuis. "Ik wilde een plak en ik wilde op dat podium, of het nou zilver of brons is", zei Nuis. Met twee gouden en een bronzen medaille is Nuis de succesvolste mannelijke schaatser aller tijden op de olympische 1500 meter.