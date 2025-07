700 miljoen waterstofsubsidie toegekend aan 11 bedrijven

DEN HAAG (ANP) - Elf bedrijven die waterstof produceren, krijgen van het kabinet subsidie om waterstof met groene energie te maken. In totaal heeft klimaatminister Sophie Hermans (VVD) 700 miljoen euro beschikbaar voor deze bedrijven. De subsidie moet ervoor zorgen dat groen geproduceerde waterstof net zo duur wordt als waterstof die is gemaakt met fossiele brandstoffen.

De subsidie is eerder aangekondigd. Bedrijven hadden 31 aanvragen gedaan, goed voor 3,2 miljard euro aan subsidie. Het overgrote bedrag is dus niet toegekend, omdat het project economisch niet haalbaar, of niet op tijd klaar zou zijn. Ook zijn bedrijven afgevallen die geen afzet hadden voor hun productie, aldus het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

In totaal had VVD-minister Hermans bijna 1 miljard euro uitgetrokken voor waterstofsubsidies. Of de overige 300 miljoen nog uitgekeerd kan worden, moet de minister nog bezien. De waterstofbedrijven bevinden zich in wijdverspreid over het land, onder andere in Delfzijl, Rotterdam, Deventer en de Eemshaven.