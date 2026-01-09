80.000 huishoudens in VK zonder stroom door storm Goretti

LONDEN (ANP) - Bijna 80.000 huishoudens in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zitten zonder stroom door storm Goretti, meldt de BBC. Op de Scilly-eilanden, een kleine eilandengroep ten westen van Engeland, werd een windsnelheid van 159 kilometer per uur geregistreerd.

Volgens het KNMI zal Goretti niet genoeg wind genereren om in Nederland van een storm te spreken. Wel kan Goretti door de combinatie van harde wind en sneeuw zorgen voor onder meer slecht zicht en sneeuwduinen. Het KNMI zei donderdag dat de storm het hevigst zal zijn boven Frankrijk.

Goretti heeft inmiddels het Franse vasteland bereikt. Daar zitten 50.000 huishoudens zonder stroom. In Barfleur, aan de noordoostkust van het departement Manche, werd een windsnelheid van 213 kilometer per uur geregistreerd.