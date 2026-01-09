ECONOMIE
Huis VS stemt voor drie jaar verlenging subsidies op zorgpremies

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 1:04
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de subsidies voor zorgverzekeringen, die eind vorig jaar waren verlopen, nieuw leven ingeblazen. Dit biedt hoop aan miljoenen Amerikanen die te maken hebben gekregen met forse premiestijgingen.
Het wetsvoorstel, dat werd aangenomen met steun van de Democraten en een kleine groep Republikeinen die tegen de wil van hun eigen partij ingingen, verlengt de subsidies onder de Affordable Care Act (beter bekend als 'Obamacare') met drie jaar.
De verwachting is echter dat de Senaat het wetsvoorstel niet goedkeurt.
Het al dan niet verlengen van de zorgsubsidies is al maanden een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. De Democraten willen de subsidies verlengen, maar veel Republikeinen zeggen dat dit te duur is. Zonder de subsidies stijgen de zorgkosten voor burgers flink. Onenigheid over hoe dit moest worden gecompenseerd leidde recentelijk tot de langste shutdown van de overheid in de geschiedenis van de VS.
