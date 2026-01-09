Federale agenten VS schieten twee mensen neer in Portland

PORTLAND (ANP) - Amerikaanse federale agenten hebben twee mensen neergeschoten in Portland, in de staat Oregon. Dat meldt de politie. De slachtoffers, een man en een vrouw, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onbekend.

Volgens een lokale zender van ABC News werken de bij de schietpartij betrokken agenten voor de Amerikaanse douane. Portland ligt op ongeveer 450 kilometer rijden van de grens met Canada. De politie gaf aan niet betrokken te zijn geweest bij het incident.

Agenten van de Amerikaanse douane openden het vuur tijdens een "gerichte voertuigcontrole nadat een bestuurder had geprobeerd agenten aan te rijden", aldus het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een verklaring. De persoon die de agenten bij de controle op het oog hadden, zou een illegale immigrant en lid van de Venezolaanse bende Tren de Aragua zijn geweest.

Politiechef Bob Day riep op tot kalmte. "We begrijpen de verhoogde emoties en spanningen die velen voelen na de schietpartij in Minneapolis, maar ik vraag de gemeenschap kalm te blijven terwijl we proberen meer te weten te komen."

Woensdag schoot een agent van immigratiedienst ICE in Minneapolis een in een auto wegrijdende vrouw dood.