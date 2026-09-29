87-jarige kan toch in huis Madrid blijven wonen na massaprotesten

MADRID (ANP/AFP) - De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, kan door een akkoord met de verhuurder toch in het huis blijven wonen. De advocaat van de hoogbejaarde Maricarmen Abascal heeft dat maandagavond laat aan verslaggevers laten weten. Abascal moet de nieuwe huurovereenkomst volgens de Spaanse omroep RTVE zelf nog wel ondertekenen.

Maricarmen Abascal woonde ruim zeventig jaar in haar appartement in Madrid, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Volgens El País zou de huur van 500 naar 2650 euro per maand gaan. Haar advocaat laat weten dat de verhuurder "uit goede wil" heeft besloten dat het maandbedrag de komende acht jaar ongeveer blijft wat het was.

De uithuiszetting leidde tot massaprotesten in Spanje en groeide uit tot een symbool van de Spaanse wooncrisis. In het centrum van Madrid ontstond een tentenkamp, waar in de nacht van maandag op dinsdag voor de derde nacht gekampeerd werd. Ook in Barcelona werd gedemonstreerd.