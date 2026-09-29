Man aangehouden in onderzoek naar hackersgroep ShinyHunters

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Een 24-jarige man uit Amsterdam is deze maand aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep ShinyHunters. Dat meldt de politie op X, zonder verdere details te delen. "Morgen komen wij met meer info", staat in het bericht.

ShinyHunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks. De hackersgroep eiste onder meer de hack bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar op. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij pornowebsite Pornhub, softwarebedrijf Salesforce en ticketverkoper Ticketmaster zitten.

De 24-jarige verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Anonieme bronnen melden aan RTL Nieuws dat het gaat om Pepijn van der S., die in 2023 werd veroordeeld tot vier jaar celstraf voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij volgens RTL op vrije voeten.

Ook een voormalig werkgever van Van der S. meldt dat het om hem gaat. In een telefonisch interview met persbureau Reuters zegt Benjamin Korper, CEO van het in Amsterdam gevestigde cybersecuritybedrijf Neo Security, dat forensische onderzoekers zijn kantoor bezochten op 15 september, de avond dat de politie de man arresteerde. Dat zou zijn gebeurd tijdens een politie-inval waarbij ook flitsgranaten werden gebruikt.

ShinyHunters laat in een reactie aan BNR en RTL Nieuws weten geen band te hebben met Pepijn van der S. "Eerlijk gezegd moeten we erom lachen. De Nederlandse politie is uit op aandacht en publieke waardering na de enorme blamage rond de Odido-hack. Ze willen de indruk wekken dat ze bij het onderzoek naar ShinyHunters de FBI voor zijn", aldus de hackersgroep tegen RTL.