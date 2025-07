978 wandelaars vallen uit op tweede dag Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 978 wandelaars niet of te laat over de finish gekomen, meldt de organisatie. Dat is minder dan vorig jaar, toen op de tweede dag 1466 deelnemers strandden. De tweede dag van het evenement is altijd de dag met de meeste uitvallers. Dinsdag waren het er 218. Dat waren er "uitzonderlijk weinig", liet marsleider Henny Sackers weten.

Woensdag werden drie deelnemers gediskwalificeerd. Twee omdat zij zich niet hielden aan het parcours, een die hinder veroorzaakte bij andere deelnemers.

De circa 45.000 lopers trokken woensdag door het Land van Maas en Waal. Onderweg kwamen ze onder meer door Wijchen, waar het altijd groot feest is. Veel lopers en bezoekers waren gehuld in roze vanwege Roze Woensdag, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de lhbtiq+-gemeenschap. Uiteindelijk bereikten 44.343 wandelaars tijdig de eindstreep in Nijmegen.

Donderdag wacht de wandelaars een 'bergetappe', met de Zevenheuvelenweg in Groesbeek en vele toeschouwers in de berm. Onderweg worden dorpen als Mook en Milsbeek aangedaan, en na Groesbeek komen de deelnemers via Berg en Dal weer terug in Nijmegen. Het belooft volgens Weeronline aangenaam wandelweer te worden. Het blijft droog en in de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag is het boven de 20 graden.