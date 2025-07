Chipmachinefabrikant ASML keldert op Damrak na kwartaalresultaten

AMSTERDAM (ANP) - ASML is woensdag gekelderd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van het Veldhovense bedrijf, dat nog niet kon bevestigen in hoeverre het volgend jaar zal groeien. Aanleiding is de "toenemende onzekerheid" door macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen. ASML zag 11,4 procent van zijn beurswaarde verdampen.

ASML is 's werelds grootste leverancier van apparatuur voor de productie van computerchips. De omzet van het bedrijf bedroeg in het tweede kwartaal 7,7 miljard euro en de nettowinst kwam uit op 2,3 miljard euro. ASML rekent voor het derde kwartaal op een omzet tussen 7,4 miljard en 7,9 miljard euro en verwacht over heel 2025 een omzetstijging van ongeveer 15 procent. Vorig jaar boekte ASML een omzet van 28,3 miljard euro.

De koersval van ASML drukte zwaar op de AEX-index op Beursplein 5, die aan het einde van de handelsdag 2,3 procent lager stond op 902,11 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 907,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 0,6 procent lager.

ASML werd onderin de AEX vergezeld door de chipbedrijven. Zo verloor ASMI 5,2 procent en eindigde Besi 5 procent lager. Sterkste stijgers in de hoofdgraadmeter waren telecomconcern KPN, muziekconcern Universal Music Group en supermarktconcern Ahold Delhaize met plussen tot 0,7 procent.

Vastgoedinvesteerder CTP eindigde bovenaan de MidKap en steeg 0,9 procent. JDE Peet's zakte 1,8 procent. Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts had te maken met een adviesverlaging door de Belgische zakenbank KBC Securities. Onderaan stond bouwconcern BAM met een min van 3,2 procent.

In Londen steeg het Britse drankenconcern Diageo 0,6 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat topvrouw Debra Crew per direct vertrekt bij het bedrijf achter Guinness, Johnnie Walker en Smirnoff. Een reden werd niet genoemd. Diageo waarschuwde in mei nog voor de impact van de Amerikaanse importheffingen, die het concern ongeveer 150 miljoen dollar per jaar zouden kosten.