A12 in Den Haag weer vrij na blokkade Extinction Rebellion

DEN HAAG (ANP) - De A12 in Den Haag is weer vrij voor verkeer na een blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Tientallen betogers gingen rond het middaguur de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. Op last van de burgemeester heeft de politie de actievoerders er rond 14.00 uur vanaf gehaald. Inmiddels is de weg weer open, zegt een politiewoordvoerder.

Volgens de gemeente Den Haag heeft de burgemeester om 12.15 uur het bevel tot ontruiming gegeven. De politie riep tegen 14.00 uur om dat de demonstranten waren aangehouden en zette ze vervolgens in een bus. Het is niet bekend waar ze naartoe gaan.

De actievoerders hadden de blokkade niet vooraf aangekondigd. Het protest was een reactie "op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg", schreven ze in een verklaring. Ze willen een "directe en volledige stop" op het verbranden van fossiele brandstoffen en vragen de overheid met spoed om maatregelen.