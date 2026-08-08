Speciale radar voor vliegveld Leipzig na drone-incident

LEIPZIG (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft volgens het Duitse persbureau DPA een speciale radar op het vliegveld van Leipzig en Halle geplaatst. Het gaat volgens mediaberichten om een EchoShield-systeem dat drones van grotere afstand kan zien aankomen.

De maatregel vloeit voort uit een incident afgelopen week waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven terechtkwam. Personeel haalde het ding naar de grond. Dat was niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig.

Een ander vrachtvliegtuig in de omgeving meldde een botsing met iets in de lucht. De Duitse federale justitie onderzoekt of er sprake was van een aanslag en/of opzettelijke poging het vliegverkeer in gevaar te brengen.