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A12 richting Duitse grens bij Zevenaar weer vrij na XR-blokkade

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 16:24
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ZEVENAAR (ANP) - De A12 bij Zevenaar is na de blokkade van Extinction Rebellion (XR) weer vrij in de richting van de Duitse grens. Tientallen activisten van de klimaatactiegroep betraden rond het middaguur de snelweg om aandacht te vragen voor het klimaat en het kabinet op te roepen te stoppen met subsidiëring van fossiele brandstoffen.
Iets voor 14.00 uur werden de demonstranten door de ME van de weg gehaald en in bussen weggevoerd. Het is onbekend waar ze naartoe zijn gebracht.
Ook demonstranten die via de opritten de A12 probeerden te bereiken, werden aangehouden. Door de blokkade werd de weg afgesloten in de richting van de Duitse grens. Richting Arnhem kon het verkeer wel rijden.
Burgemeester Lucien van Riswijk van Zevenaar steunt het optreden van de politie. "Een snelweg blokkeren is echt iets anders dan demonstreren. Het levert direct gevaar op voor de omgeving. Wij trekken hier een grens. Het ingrijpen van de politie is dan ook volkomen terecht", zegt hij in een verklaring.
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