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Martín herovert in MotoGP met winst sprintrace in Oostenrijk

Sport
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 16:18
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SPIELBERG (ANP) - De Spaanse motorcoureur Jorge Martín (Aprilia) heeft de leiding in de WK-stand in de MotoGP heroverd op Marc Márquez (Ducati). De Spanjaard won zaterdag de sprintrace van de Grote Prijs van Oostenrijk voor zijn landgenoot. De Italiaanse nummer 3 in de WK-stand Marco Bezzecchi (Aprilia) werd ook derde in de sprintrace.
Martín en Márquez stonden na de GP van San Marino een week eerder op gelijke hoogte, maar Márquez stond op basis van het aantal overwinningen bovenaan.
In de WK-stand heeft Martín nu 286 punten, 3 meer dan Márquez. Bezzecchi heeft 248 punten.
Eerder op de dag verzekerde Martín zich bij de kwalificatie al van poleposition voor de race van zondag op de Red Bull Ring. Márquez en Pedro Acosta starten naast hem op een volledig Spaanse eerste startrij.
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