A12 weer open na 45e wegblokkade Extinction Rebellion

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 15:29
anp281025158 1
DEN HAAG (ANP) - Het verkeer kan via de Utrechtsebaan (A12) Den Haag weer uit. Rijkswaterstaat meldt dat de weg na de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) is schoongemaakt en weer open is. Op de weg lag een olieachtige substantie en restanten van de doorgezaagde tonnen waar demonstranten zich aan vast hadden gemaakt. Door een blokkade van XR-demonstranten was de A12 ruim twee uur in één richting dicht.
Net voor het middaguur trokken ruim dertig demonstranten de weg op. Ook stonden zo'n vijftig mensen op het Malieveld. Veel demonstranten werden in stadsbussen gezet en verplaatst. Volgens een politiewoordvoerder werden ze bij het ADO-stadion weer vrijgelaten.
Zo'n tien mensen die op de A12 stonden, zijn aangehouden. Ook is een onbekend aantal mensen aangehouden dat bij de start van de actie de auto stilzette op de snelweg. Het was de 45e keer dat XR de A12 blokkeerde. De actievoerders willen een einde aan fossiele subsidies voor vervuilende organisaties en bedrijven.
