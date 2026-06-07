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A2-racer rijdt 240 kilometer per uur, auto en rijbewijs ingenomen

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 22:01
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HOUTEN (ANP) - De politie heeft het rijbewijs en de auto afgepakt van een bestuurder die zondagochtend met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De automobilist werd met zijn Mercedes gelaserd op de A2, waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is.
De bestuurder kreeg van de politie op de A27 bij Nieuwegein een stopteken, maar dat negeerde hij. De Mercedes ging er met hoge snelheid vandoor en slalomde door het overige verkeer heen, aldus de politie. In Houten werd de auto teruggevonden, maar daar zat niemand meer in. De politie hield daarna wel een ander voertuig staande, waarin de gezochte bestuurder zat. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de Mercedes in beslag genomen. Ook wordt een melding gedaan bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
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