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Leger meldt dat Iran raketten richting Israël heeft afgevuurd

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 21:23
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TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische leger meldt dat het raketbeschietingen vanuit Iran heeft waargenomen. De raketten zouden richting Israëlisch grondgebied vliegen.
"Kort geleden klonken er sirenes in diverse delen van het land, nadat raketten waren waargenomen die vanuit Iran op de staat Israël waren afgevuurd", aldus het leger in een verklaring.
Enkele uren eerder had Iran gedreigd met vergeldingsmaatregelen tegen de Verenigde Staten en Israël vanwege een nieuwe Israëlische aanval op Beiroet op zondag.
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