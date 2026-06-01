A4 deels gesloten door fatale aanrijding vlakbij Belgische grens

OSSENDRECHT (ANP) - Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is een persoon overleden. Dat meldt de politie Zeeland-West-Brabant op X. De snelweg is tussen knooppunt De Markiezaat en Zandvliet in België gedeeltelijk afgesloten. Het viaduct over de A4 in Ossendrecht is ook dicht.

Weggebruikers worden omgeleid via Hazeldonk. Zij moeten rekening houden met een langere reistijd, aldus de politie. Naar verwachting blijven de wegen tot zeker 03.00 uur gesloten zodat de politie onderzoek kan doen. Op de weg worden schermen geplaatst.