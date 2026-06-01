Amnesty: propaganda overheerst in Russisch onderwijs

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 5:07
LONDEN (ANP) - Het onderwijs in Rusland en door Rusland bezette delen van Oekraïne wordt gedomineerd door propaganda, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie schendt Rusland de rechten van kinderen door hen geen goed onderwijs aan te bieden.
Schoolboeken en lessen staan volgens Amnesty vol met propaganda, onder meer over de oorlog tegen Oekraïne en de geschiedenis van Rusland. Daarbij zou geweld tegen buurlanden, waaronder Oekraïne, worden gerechtvaardigd. De organisatie meldt ook dat de Russische overheid scholen onder druk zet om meldingen te maken van leerlingen en leraren met "afwijkende meningen".
"Russische scholen worden omgevormd van tempels van kennis tot fabrieken van gehoorzaamheid", verklaart Marie Struthers van Amnesty. "Hoewel politieke propaganda op scholen ook in andere landen voorkomt, zijn de intensiteit en de omvang van de indoctrinatie in het Russische onderwijs buitengewoon systematisch." Zij stelt dat de Russische overheid klaslokalen "lijkt te behandelen als een voedingsbodem voor verzet, dat direct de kop ingedrukt moet worden".
Volgens mensenrechtenorganisaties is de onderdrukking van de Russische bevolking de laatste jaren alleen maar toegenomen, met meer beperkingen op onder meer de vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering. Sinds Rusland Oekraïne in februari 2022 binnenviel, zijn meer wetten aangenomen die gebruikt worden tegen critici en dissidenten.
