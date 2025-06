Israël bestookt Iraans defensieministerie

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft zondagochtend vroeg het hoofdkwartier van het Iraanse ministerie van Defensie en het hoofdkwartier van een project voor nucleaire wapens bestookt. Dat maakte de Israëlische legerleiding bekend.

Eerder bevestigde het Iraanse persbureau Tasnim dat het ministerie van Defensie in Teheran door Israël was gebombardeerd en dat een van de gebouwen "licht beschadigd" werd.

In Israël zelf kwamen in het noordelijke Tamra, ten oosten van Haifa, bij Iraanse beschietingen zeker vijf mensen om het leven, aldus The Times of Israel.