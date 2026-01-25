Aandacht voor huidige politieke situatie bij Holocaust Herdenking

AMSTERDAM (ANP) - "In steden die helemaal niet zoveel verschillen van Amsterdam worden migrantenkinderen opgepakt, van hun ouders gescheiden en gevangengezet." Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark in Amsterdam.

Ook Linda Clewits, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC), stond stil bij de huidige politieke situatie in de wereld. "We zijn in een nieuwe wereldorde beland, waar geen plaats meer is voor verbinding tussen mensen en staten", zei ze. "Het lijkt enkel nog te gaan om het recht van de sterkste, om het ondermijnen van de internationale rechtsorde en de uitholling van instituties. Veel van de zekerheden waarop wij dachten te kunnen vertrouwen, zijn verdwenen. Afspraken die de wereld veilig moesten houden, blijken kwetsbaar."

Tijdens de plechtigheid bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' kwamen zondag honderden mensen bijeen om stil te staan bij de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.