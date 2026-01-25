Tientallen arrestaties na protesten bij gevangenis in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse politie heeft 86 mensen gearresteerd nadat demonstranten het terrein van een Londense gevangenis betraden. De groep protesteerde om een activist van Palestine Action te steunen die in de gevangenis in hongerstaking is gegaan. Volgens de politie blokkeerden ze de ingang voor gevangenispersoneel en bedreigden ze de politie.

Ook zou een aantal demonstranten erin zijn geslaagd een personeelsingang van het gevangenisgebouw binnen te komen. Alle betrokkenen zijn aangehouden, meldt de politie.

Volgens de actiegroep Prisoners for Palestine is de activist Muhammad Umer Khalid al meer dan twee weken in hongerstaking. Hij was eerder betrokken bij een hongerstaking in december, waarbij vijf activisten naar het ziekenhuis moesten. Deze actie was de grootste hongerstaking in het Verenigd Koninkrijk sinds 1981.

De Britse overheid heeft Palestine Action in juli verboden, nadat activisten een luchtmachtbasis in het zuiden van het land waren binnengedrongen.