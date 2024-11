Aanhangers Boliviaanse oud-president Morales gijzelen 20 soldaten

LA PAZ (ANP/AFP) - Gewapende aanhangers van de voormalige Boliviaanse president Evo Morales hebben twintig soldaten gegijzeld, melden militaire bronnen. De gijzelnemers hadden eerst een kazerne in centraal Bolivia ingenomen, waar ze "wapens en munitie" in beslag namen, aldus de strijdkrachten.

De situatie in Bolivia is gespannen. Aanhangers van Morales blokkeren al twee weken autowegen. Zij protesteren tegen de juridische procedures die worden gevoerd tegen Morales, die georganiseerd zouden zijn door de regering van Morales' politieke rivaal Luis Arce.

Zondag meldde Morales dat zijn auto onder vuur was genomen in Cochabamba, een stad in het midden van het land. Zijn chauffeur zou daardoor verwondingen hebben opgelopen.