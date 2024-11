Verstappen start in sprintrace Brazilië vanaf vierde plaats

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen start zaterdag als vierde in de sprintrace van de Grote Prijs van Brazilië. De regerend wereldkampioen en leider in het WK in de Formule 1 kwam in de kwalificatie voor de sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo niet in de buurt van de beste tijd van Oscar Piastri in de McLaren. Verstappens grootste concurrent, de Brit Lando Norris van McLaren, start naast zijn teamgenoot vanaf de tweede plaats.

Piastri kwam tot een ronde van 1.08,899. Norris zat daar vlak achter, maar Verstappen moest 0,320 seconde toegeven. Ook Charles Leclerc in de Ferrari was nog sneller. Hij staat op de derde plek.

Verstappen weet al dat hij voor de grand prix die zondag wordt verreden een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Hij moet vijf posities naar achteren in de startopstelling, omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. Deze gridstraf geldt niet voor de sprintrace.

De sprintrace is zaterdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Daarna volgt om 19.00 uur de kwalificatie voor de grand prix van zondag.