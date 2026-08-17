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Aanhangers Russische oppositiepartij opgepakt bij rechtbank

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 12:48
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MOSKOU (ANP/DPA) - Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt, meldt partijleider Nikolaj Rybakov. Ze zijn aangehouden bij het hooggerechtshof, waar op dat moment het hoger beroep werd behandeld over de uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen in september.
Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Ze werden door Kremlin-supporters beschuldigd geld te hebben aangenomen uit het Westen en dat niet te hebben aangegeven. Daarom besloot de rechter vorige week de partij uit te sluiten van verkiezingsdeelname.
Rybakov ontkende de aantijgingen en sprak van een politieke aanval op andersdenkenden. Hij ging in beroep tegen de beslissing. De partijleider waarschuwde de aanhangers van Jabloko al om niet naar de zittingen te komen vanwege druk van de politie.
Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen voor de Doema zijn pro-Kremlin.
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