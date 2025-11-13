Aanhouding in onderzoek fataal schietincident terras Rijswijk

RIJSWIJK (ANP) - De politie heeft een 47-jarige man uit het Duitse Bergheim aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident op een terras in Rijswijk in mei van dit jaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, meldt de politie donderdag. Het onderzoek naar de schutter en een tweede mogelijk betrokkene loopt nog.

Het schietincident gebeurde op 1 mei op een vol terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De 41-jarige Cemil Önal werd daar aan het einde van de middag van dichtbij neergeschoten en overleed ter plaatse.

De Nederlandse autoriteiten hebben Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte uit Bergheim, dat vlak bij Keulen ligt.