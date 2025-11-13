Demissionair kabinet werkt aan internationale AI-strategie

EINDHOVEN (ANP) - Het demissionaire kabinet maakt zich zorgen over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) voor de nationale en internationale veiligheid. Het kabinet werkt daarom aan een internationale AI-strategie om het AI-beleid "toekomstbestendig" te maken, vertelde demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel donderdag tijdens een conferentie over AI in Eindhoven. Concreet betekent dit dat het kabinet via de EU, de NAVO en de Verenigde Naties wil pleiten voor "effectieve wet- en regelgeving rondom AI".

Wat dit precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wil alleen kwijt dat het kabinet wil inzetten op het verminderen van "onnodige bureaucratie", zonder alle regels af te schaffen. Het kabinet wil vooralsnog eerst de AI-plannen van de Europese Commissie afwachten, die binnenkort officieel worden gepresenteerd, voordat het zelf met concrete stappen komt.

Op basis van een uitgelekt concept berichtte Politico dat Europese privacyregels mogelijk worden versoepeld, om het bedrijfsleven meer ruimte met AI te geven. Of deze versoepelingen passen binnen de "onnodige bureaucratie" is nog niet bekend.

Samenwerkingen

Verder vertelde Van Weel tijdens de Brainport AI-conferentie dat een onderdeel van de AI-strategie het aangaan van samenwerkingen met "gelijkgestemde partners" is, om zo thema's op de internationale agenda te kunnen zetten. Volgens de woordvoerder gaat het om landen binnen de EU, maar ook om landen als Zuid-Korea, Japan en Canada.

De minister maakt zich zorgen over veiligheidsincidenten waarbij AI betrokken was. Als voorbeeld noemde hij de "door AI-gestuurde drones" die onlangs het Belgische luchtruim schonden. Ook moet de strategie een antwoord bieden op de steeds dominantere rol van de Verenigde Staten en met name China op het gebied van AI, lichtte de woordvoerder toe.