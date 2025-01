ROTTERDAM (ANP) - Een jong kind is zaterdag overleden in een woning in Rotterdam. De traumahelikopter rukte uit voor de situatie aan de Blokfluit in de wijk Zevenkamp, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft iemand aangehouden.

Informatie over de leeftijd van het kind of de verdachte en of de twee familie van elkaar waren, deelt de politie nog niet. Ook is nog niet duidelijk waardoor het kind is overleden.