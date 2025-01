Veel publiek voor rouwstoet Bouterse

PARAMARIBO (ANP) - Langs de veertig kilometer lange route door de Surinaamse hoofdstad Paramaribo waar de rouwstoet langsrijdt, staan duizenden mensen in de paarse partijkleuren van de NDP om de laatste eer te bewijzen aan Desi Bouterse. Bij ministeries en overheidskantoren hangt de vlag halfstok, zoals is besloten door de regering. De Surinaamse vlag hangt ook halfstok bij het gebouw van het Hof van Justitie, dat eind december definitief besloot dat Bouterse twintig jaar de cel in moest voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982.

De stoet van tientallen auto's wordt begeleid door motorfietsen en helikopters. De politie is op veel plaatsen zichtbaar aanwezig. Bij 's Lands Hospitaal in het centrum van Paramaribo zongen tientallen verpleegkundigen spontaan het partijlied van Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP): 'Tide, tamara, we strey go moro fara' (Vandaag, morgen, we gaan door met de strijd!). De stoet rijdt verder naar het Onafhankelijkheidsplein, waar bij het presidentieel paleis en de Nationale Assemblée ook de vlaggen halfstok hangen.

Veel aanhangers wachten bij het Plein van de Revolutie, waar in 1980 het hoofdbureau van politie in brand werd gestoken bij het begin van de coup door de zestien sergeanten, van wie Bouterse er een was.