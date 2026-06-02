Aanhoudingen bij demonstraties Vriezenveen en Wijk bij Duurstede

DEN HAAG (ANP) - Bij uit de hand gelopen demonstraties tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen en Wijk bij Duurstede zijn maandagavond drie mensen aangehouden. Dat meldt de politie dinsdag. In het Overijsselse Vriezenveen ging het om twee personen, in Wijk bij Duurstede om een arrestatie.

In Wijk bij Duurstede werd een 23-jarige man uit Doorn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Volgens de politie gooide een groep demonstranten met vuurwerk en stenen tijdens een protest tegen de komst van een azc.

In Twente greep de politie in op het Manitobaplein in Vriezenveen. Nadat de demonstranten werd medegedeeld dat ze moesten vertrekken, gooiden demonstranten stenen en vuurwerk naar de politie. De twee aangehouden personen zijn een minderjarige uit Vroomshoop voor het bezit van verboden vuurwerk en een minderjarige uit Almelo voor openlijke geweldpleging en belediging van een ambtenaar in functie. Beide zitten niet meer vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.