Oud-winnaar De Minaur doet weer mee aan tennistoernooi Rosmalen

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 13:19
ROSMALEN (ANP) - Oud-winnaar Alex de Minaur doet volgende week opnieuw mee aan het tennistoernooi in Rosmalen. De organisatie van het Libéma Open heeft de nummer 7 van de wereld een wildcard gegeven, waardoor het aantal top 10-spelers op drie uitkomt. Eerder zegden de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Rus Daniil Medvedev hun deelname al toe aan het grastoernooi op het Autotron.
De Minaur (27) kon vorig jaar door een schouderblessure zijn titel niet verdedigen. In 2024 won de Australiër in de finale van de Amerikaan Sebastian Korda. Dat was toen zijn negende titel. Inmiddels staat hij op elf eindzeges.
Namens Nederland doen volgende week Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Thijs Boogaard mee. De Canadees Gabriel Diallo is de titelverdediger.
