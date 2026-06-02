Dit is een belangrijk probleem van AI dat je niet ziet aankomen

Even snel een mail schrijven, een ingewikkeld rapport samenvatten of een slim antwoord bedenken voor die lastige app. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven makkelijker dan ooit. Maar terwijl AI steeds meer denkwerk uit handen neemt, stellen sommige experts een ongemakkelijke vraag: wat gebeurt er eigenlijk met ons eigen brein als we het steeds minder gebruiken?

Het is een bijzonder soort verlies: je merkt het pas als het er al is. Niet omdat je voelt dat er iets verdwijnt, maar omdat je ineens merkt dat iets moeilijker gaat dan vroeger.

Vergelijk het met een spier die je maandenlang niet hebt gebruikt. Je merkt niet dagelijks dat hij zwakker wordt. Totdat je een zware boodschappentas optilt en verrast bent door de moeite die het kost. Volgens wetenschappers zou iets vergelijkbaars kunnen gebeuren met ons denkvermogen.

De verleiding van moeiteloos denken

Dat AI zo populair is, is niet zo vreemd. De technologie biedt iets waar we allemaal gevoelig voor zijn: gemak. In plaats van zelf uren te puzzelen op een tekst, presentatie of analyse, levert AI binnen enkele seconden een bruikbaar resultaat.

Maar daarin schuilt ook een risico. Want het verschil tussen een gedachte goedkeuren en een gedachte zelf ontwikkelen is groter dan het lijkt.

Wanneer ChatGPT een tekst schrijft die klinkt alsof jij hem hebt geschreven, voelt het alsof je zelf hebt meegedacht. De cognitieve cirkel lijkt rond. Toch heb je een cruciale stap overgeslagen: het proces van worstelen, twijfelen en zoeken naar de juiste woorden of oplossing.

Juist dat proces blijkt belangrijk voor het ontwikkelen van oordeel, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Waarom onzekerheid belangrijker is dan we denken

De echte gevolgen van overmatig AI-gebruik worden vaak pas zichtbaar wanneer er geen snel antwoord beschikbaar is.

Op momenten waarop een probleem ingewikkeld, nieuw of ambigu is, helpt geen kant-en-klare samenvatting. Dan is iets anders nodig: het vermogen om ongemak te verdragen en geduld te hebben.

Dat klinkt misschien ouderwets, maar experts noemen het een essentiële vaardigheid: het vermogen om lang genoeg bij een moeilijke vraag te blijven zonder direct naar een oplossing te grijpen.

Volgens critici van onbeperkt AI-gebruik ontstaat juist in die periode van onzekerheid ons beoordelingsvermogen. Niet tijdens het nemen van een beslissing, maar in de uren of dagen daarvoor. Wanneer een eerste antwoord nog niet goed genoeg voelt en je gedwongen wordt verder te denken.

AI is ontworpen om die onzekerheid te verkorten. Dat is precies waarom het zo prettig werkt. Maar misschien moeten we onszelf af en toe afvragen: gebruiken we AI als hulpmiddel of zijn we langzaam vergeten hoe het voelt om zelf de weg naar een antwoord te vinden?