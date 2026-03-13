Aanhoudingen na explosie waren bij synagoge in Hillegersberg

ROTTERDAM (ANP) - De vier mensen die betrokken zouden zijn bij de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in de Rotterdamse wijk Blijdorp, werden aangehouden bij een andere Rotterdamse synagoge, in de wijk Hillegersberg. Die synagoge ligt op zo'n 6 kilometer afstand van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Rotterdam, waar de explosie plaatsvond.

Twee van de aangehouden mannen zijn 19 jaar oud, een is 18 en de vierde is een 17-jarige jongen. In de nacht van zondag op maandag was er een ontploffing bij een synagoge in het Belgische Luik. Of er een link is tussen de beide explosies liet de politie in het midden.