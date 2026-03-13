Aanhoudingen na explosie waren bij synagoge in Hillegersberg

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 16:44
ROTTERDAM (ANP) - De vier mensen die betrokken zouden zijn bij de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in de Rotterdamse wijk Blijdorp, werden aangehouden bij een andere Rotterdamse synagoge, in de wijk Hillegersberg. Die synagoge ligt op zo'n 6 kilometer afstand van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Rotterdam, waar de explosie plaatsvond.
Twee van de aangehouden mannen zijn 19 jaar oud, een is 18 en de vierde is een 17-jarige jongen. In de nacht van zondag op maandag was er een ontploffing bij een synagoge in het Belgische Luik. Of er een link is tussen de beide explosies liet de politie in het midden.
POPULAIR NIEUWS

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

